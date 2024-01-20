İsrail Suriye'yi vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Suriye'yi vurdu
İsrail'in Şam'da bir binayı vurduğu öğrenildi. Binanın tamamen yıkıldığı bilgisi de geçildi.

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin başkenti Şam’da bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın yerleşim yeri MazzeH Mahallesi'ndeki bir binayı vurduğunu açıkladı.

Suriye’de yayın yapan medya kuruluşları da patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Saldırılarda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bilgisi geçildi.

Öte yandan İsrail 2011 yılından beri ara ara Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Daha önce yapılan saldırılarda da Şam ve Halep Havalimanları kapatılmıştı.

İRAN KARARGAHI MI VURULDU?

Öte yandan gelen bilgilere göre, İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran karargahını vurduğu iddia edildi.

Ayrıca hedef alınan mahallede Lübnan ve İran büyükelçilikleri de dahil olmak üzere birçok diplomatik misyonun bulunduğu da bildirildi.

Gelen diğer bilgilere göre ise İran yanlısı liderlerin bulunduğu bir binada beş kişi öldü.

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