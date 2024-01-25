Ölen İsrailli askerin kardeşi kabine üyesinin üzerine yürüdü: Savaşı bitirmek zorundasın

İsrail’de, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 22 Ocak'ta yaşanan çatışmalarda öldürülen 21 asker için cenaze törenleri düzenlendi.

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, öldürülen askerlerden 35 yaşındaki Adam Bismut'un cenaze törenine katıldı.

Bismut'un kardeşi tören sırasında Gantz'ın üzerine yürüdü.

Gantz'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması yönünde çağrı yapan Bismut'un kardeşi, "Savaşı bitirmek zorundasın. Bitir şunu. Bu savaşı bitir. Bitir şunu. Mecbursun. Benim kardeşim boşuna ölmedi." diye bağırdı.

Törendekiler araya girmesi sonucu öldürülen askerin kardeş engellenerek tören alanından uzaklaştırıldı.