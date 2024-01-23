İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi: Tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 2 ay ara

İsrail, Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulundu.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin aktardığına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’a elindeki esirlerin tamamını serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif etti.

İsrail, kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Mısır ve Katar aracılığıyla iletti.

Haberde, Hamas'tan yanıt bekleyen İsrailli yetkililerin önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde oldukları belirtildi.

Buna göre, Hamas ile mutabakata varılması halinde öncelikli olarak kadınların, sağlık durumları kritik olan rehinelerin ve 60 yaş üstü erkeklerin serbest bırakılması planlanıyor.

Sonraki aşamalarda ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi bekleniyor.

Haberde, İsrail ve Hamas'ın, önerilen esir takası mutabakatında her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı aktarıldı.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri konusundaki müzakereler ise anlaşmanın ardından ayrı olarak yapılacak.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.