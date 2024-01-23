İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi: Tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 2 ay ara

Kaynak: AA
İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi: Tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 2 ay ara
İsrail, Hamas’a elindeki tüm esirleri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif etti.

İsrail, Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulundu.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin aktardığına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’a elindeki esirlerin tamamını serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif etti.

İsrail, kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Mısır ve Katar aracılığıyla iletti.

Haberde, Hamas'tan yanıt bekleyen İsrailli yetkililerin önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde oldukları belirtildi.

Buna göre, Hamas ile mutabakata varılması halinde öncelikli olarak kadınların, sağlık durumları kritik olan rehinelerin ve 60 yaş üstü erkeklerin serbest bırakılması planlanıyor.

Sonraki aşamalarda ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi bekleniyor.

Haberde, İsrail ve Hamas'ın, önerilen esir takası mutabakatında her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı aktarıldı.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri konusundaki müzakereler ise anlaşmanın ardından ayrı olarak yapılacak.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İlgili Haberler
İsrail Suriye'yi vurdu
Mossad’ın kilit isminden İsrail’i şoke eden açıklama
Soykırım suçlamasıyla Lahey'de yargılanan İsrail'e bir şok da Davos'tan geldi
İsrail’in şok Türkiye planı açıklandı. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk Türk ekonomisini ve borsasını uyardı
Detayları Katar duyurdu: Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma
Türkiye İsrail'i o listeden çıkardı
Son Haberler
CHP’de sürpriz görüşme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi Siyaset
CHP’de sürpriz görüşme: Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi
Ataşehir'de bir dairenin balkonu çöktü Yaşam
Ataşehir'de bir dairenin balkonu çöktü
Bileğini kesip fotoğrafını yolladı, dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı Yaşam
Bileğini kesip fotoğrafını yolladı, dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı
Bakasetas'tan Trabzonspor taraftarına veda mesajı Spor
Bakasetas'tan Trabzonspor taraftarına veda mesajı
Sahillerde bulunan cesetlerden birinin kimliği belli oldu. DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti Yaşam
Sahillerde bulunan cesetlerden birinin kimliği belli oldu. DNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti
Hakan Çalhanoğlu şovunu yaptı. Inter Süper Kupa'yı 90+1'de kazandı Spor
Hakan Çalhanoğlu şovunu yaptı. Inter Süper Kupa'yı 90+1'de kazandı