İsrail takımı kupadan çekildi. Türk takımı tur atladı

İsrail takımı Avrupa Kupası'ndan çekilince Türk takımı son 16 turuna yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail takımı kupadan çekildi. Türk takımı tur atladı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yenimahalle Belediyespor, üçüncü turdaki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Haarazim Ramat Gan'ın organizasyondan çekilmesi sonucu son 16 turuna doğrudan katılma hakkı kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ekibi Maccabi Haarazim Ramat Gan, Avrupa Hentbol Federasyonuna başvurusunda "Kulüp kafilelerinin seyahat etmesine izin verilmemesi ve İsrail'e giriş-çıkış uçuşlarının yasak olması" nedeniyle maçlarının iptalini istedi.

Bu başvuru üzerine Ankara'da 11 ve 12 Kasım'da oynanması planlanan Yenimahalle Belediyespor-Maccabi Haarazim Ramat Gan maçları iptal edildi.
(AA)

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