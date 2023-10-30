Savaşın başından bu yana İsrail’de bir ilk

İsrail-Hamas çatışmalarında 23. Güne gelinirken, İsrail ordusu, Ori Megidiş isimli 19 yaşındaki kadın askeri Hamas’ın elinden kurtardı. İsrail ordusu böylece ilk kez Hamas’ın elinden bir rehinesini kurtardı.

Savaşın başından bu yana İsrail’de bir ilk

Hamas'ın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 bin 5 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 400 İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail, Hamas ile 23 gündür süren çatışmalarda ilk kez bir rehinesini kurtarabildi. 19 yaşındaki Ori Megidiş isimli kadın asker kurtarılarak ailesine teslim edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANDI

Rehinenin kurtarılma haberi geldikten sonra evinin önü halk akınına uğradı. Balon ve bayraklarla süsledikleri mahallede büyük heyecanla Ori Megidiş'inin gelmesi beklendi.

ilesi ile bir araya gelen Megidiş'inin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akrabaları ve sevenleri evinin önünde kutlamalar yapıyor. Teyzesi, "O bir kahraman, dua etmeyi hiç bırakmadık." açıklamalarında bulundu.

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NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu rehine operasyonu sonrası yaptığı açıklamada "Heyecan verici bir başarı, tüm kaçırılanların serbest bırakılması konusunda kararlıyız." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise "Onlara ulaşma kabiliyetinin ve manevra yapmanın öneminin kanıtı" ifadelerini kullandı.

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