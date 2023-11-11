İsrail tankları Gazze’deki hastaneleri vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta olduğu ve hastaneye doğrudan ateş açtığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail tankları Gazze’deki hastaneleri vurdu

Hastanede yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe neden olan saldırı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bir parçası.

İsrail ile Hamas arasında çatışma sürüyor

İsrail ile Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda, binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı yaparken, Kassam Tugayları da İsrail’e roket saldırıları düzenledi. İsrail, 1200 askerinin öldüğünü, 239 askerinin de esir alındığını açıkladı. Gazze’de ise 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail’in sağlık tesislerine saldırısı uluslararası tepki çekti

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail’in sağlık tesislerine yönelik saldırıları, uluslararası toplum tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler, İsrail’i savaş suçu işlemekle suçladı.

Hizbullah da İsrail’e karşı savaşıyor

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. Hizbullah, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı direnişe destek vermek için savaştığını açıkladı. İsrail ise Hizbullah’ın İran’ın desteklediği bir terör örgütü olduğunu iddia etti.

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