Flaş... Flaş... İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.

Flaş... Flaş... İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne Hamas üyelerinin saklandığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyon, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığı yönünde alınan istihbarat bilgisini paylaşmasının ardından düzenlendi.

İSRAİL ORDUSUNDAN RESMİ AÇIKLAMA

Hastaneye operasyon gerçekleştiren İsrail ordusu şu açıklamayı yaptı: “Hamas’ı Şifa Hastanesi konusunda defalarca uyarmıştık. Şu anda birliklerimiz Şifa Hastanesi’nde Hamas’a karşı bir dizi operasyon yürütüyor. Hastanede bulunan tüm Hamas üyelerini teslim olmaya çağırıyoruz.”

İngiliz haber ajansı Reuters da, İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Operasyona, sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklandı.

İsrail ordusu, operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiğini duyurdu.

Hastaneye giren İsrail güçlerinin operasyon için özel eğitim aldığı belirtildi.

Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

BEYAZ SARAY'DAN İSTİHBARAT AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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