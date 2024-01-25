İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı: 20 ölü

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’ndeki Kuveyt Meydanı’nda insani yardım bekleyen Filistinlilere tanklarla saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 20 Filistinli yaşamını yitirirken, 180 Filistinli de yaralandı.

İsrail, sivil halka yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki saldırılar 111 gündür devam ediyor ve bu süre zarfında çoğunluğu çocuk olmak üzere 25 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinde yaşanan kriz, bölgedeki insani durumu çok ciddi bir seviyeye getirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden saldırılarını yoğunlaştırıyor. Bugün, kuzeydeki Kuveyt Meydanı’nda insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla saldırı düzenlediler. Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti ve 180 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin saldırının ardından meydanın girişlerini kapattığını ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını belirtti.