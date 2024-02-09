Akit TV’de Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu. 'Seni rabbime şikayet edeceğim'

Kaynak: Haber Merkezi
Akit TV’de Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu. 'Seni rabbime şikayet edeceğim'
Filistinli çocuğun Erdoğan’ı eleştirdiği mektup Akit TV canlı yayınında okundu. Mektupta çocuğun “Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Seni rabbime şikayet edeceğim” sözleri yer alıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki savaş aylardır sürüyor. Filistin’de yüzlerce insan hayatını kaybetti. Gazze'deki İsrail saldırılarında bütün ailesini yitiren Filistinli bir kız çocuğunun yazdığı belirtilen bir mektup Akit TV’de okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir mektubun Akit TV’de Muhammet Binici'nin sunduğu ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Doğan'ın da konuk olduğu Gece Ajansı programında okunması ise hem dikkat çekti hem de gündem oldu.

Mektupta Erdoğan’a yönelik "Neden güçlü orduların varken bize yardım etmedin?" diye soruldu, "Rabbime kavuşunca O'na, seni şikayet edeceğim. Bizi hayal kırıklığına uğrattın" sözleri yer alıyor.

Danya isimli kız çocuğunun mektuba “Eğer bu mesajım size ulaşırsa bilin ki ben şehit olmuşumdur” sözleriyle başladığı görüldü.

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İŞTE O MEKTUPTA YAZANLAR:

Erdoğan amca adım Danya Ebu Muhsin. Siyonist ‘İsrail' bütün ailemi öldürdü. Babamı, annemi kardeşlerimi hepsini öldürdü. Allah'a şükür bombalamada sağ bacağımı kaybettikten sonra sadece beni hayatta bıraktı. Benimle ailemin başına gelenlere çok ama çok üzüldüm. Allah'tan Onlara rahmet dilemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyorum.

Ama Tayyip amca benim tek beklentim ve umudum sendin. Senden çok umutluydum. Bizi yalnız bırakmaz, mutlaka bize destek çıkacak ve yardıma gelecek diye seni çok bekledik ama ne yazık ki sen de bize yardıma gelmedin. Oysa bütün Gazze halkı seni zulme ve adaletsizliğe karşı çıkan haksızlığı kabul etmeyen ve her yerde mazlum Müslümanları destekleyen imdada yetişen bir Müslüman lider olarak tanıdı, bildi.

Tayyip amca fiilen yanımızda olamadığın ve imdadımıza koşamadığın için sana küskün ve kırgınım. Rabbime kavuşunca O'na, seni şikayet edeceğim. Bizi hayal kırıklığına uğrattığın ve bize yapılan zulme mani olmadığın için. Ayrıca Allah'ın Rasulü'ne de güçlü ordunuzun varlığa rağmen Amerika ve tüm kafirlerin siyonist İsrail'e fiilen yardım ettiği gibi bize yardım etmek ve bizi ölümden kurtarmak üzere gücünüzü ve ordunuzu göndermediğinizi anlatacağım. Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir.

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