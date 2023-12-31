İsrail'de yerel seçimler 2. defa ertelendi. Yüzlerce belediye başkan adayı orduda

Birgün’den alınan habere göre, İsrail’de savaş sebebi ile yapılamayan seçimler ikinci defa ertelendi. Yeni seçim tarihi 27 Şubat olarak belirlendi.

31 Ekim’de yapılması planlanan savaş ilk seferde 30 Ocak’a ertelenmişti. İsrail basınına göre, hükümet seçimlerin yapılıp yapılmayacağına dair ordudan görüş istedi.

Ordu ise yerel seçimlerde aday olan yüzlerce kişinin orduda yedek asker statüsünde olduğunu ve bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Görüş üzerine İsrail kabinesi yerel seçim tarihini 27 Şubat tarihine erteledi.

İsrail’de yapılan anket sonuçlarında ise Bünyamin Netanyahu’nun partisine desteğin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.