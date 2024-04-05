İsrail’deki büyük panik ortaya çıktı. Marketlere ve bankalara akın ettiler

İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti. İran, saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken buna sert yanıt vereceklerini söylemişti. İsrail tarafı ise İran’ın açıklamalarına sessiz kalmıştı.

İran’ın İsrail’e olası bir saldırısı beklenirken ülkedeki büyük panik ortaya çıktı. İsrailli uzmanlar İran’dan bir saldırı beklenmediğini vurgulasa da binlerce İsrailli bankalara ve marketlere akın etti.

İSRAİLLİLER SÜPERMARKETLERE AKIN ETTİ

Olası bir İran saldırısı korkusuyla tansiyon yükselirken İsrailliler önlem almaya başladı. Süpermarketlere ve bankalara hücum eden İsraillilerin önemli miktarda nakit para çekmeye hazırlandığı bildiriliyor.

İran'la tırmanan gerilim İsrail halkında endişeleri arttırdı ve başta su ve konserve olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamak için süpermarket akınlarına yol açtı.

Times of Israel'de yer alan habere göre İsrail'deki bazı marketler perşembe günü temel ihtiyaç malzemeleri, transistörlü radyolar ve elektrik jeneratörleri alımlarında artış olduğunu ancak kıtlık beklemediklerini bildirdi.

BANKALARA TALİMAT VERİLDİ: HAZIR OLUN!

Bankalara da İran'dan gelebilecek olası bir karşılık beklentisiyle ATM'lerden büyük ölçekli nakit çekimlerine hazırlanmaları talimatı verildi. Merkez Bankası, güvenlik endişelerinin nakit taleplerinin artmasına yol açtığı geçmiş örnekleri hatırlatarak, bu tür senaryolara hazırlıklı olunması için finans kuruluşlarına tavsiyelerde bulundu.