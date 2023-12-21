İsrail'den çok gizli bir analiz geldi. Yılların dış haberler müdürü açıkladı

Gazeteci ve yazar Ardan Zentürk, Youtube hesabından paylaştığı videoda, İsrail’in kendi içerisinde büyük bir iç hesaplaşmaya doğru savrulduğunu ve İsrailli vatandaşların yaşanan Gazze savaşından memnun olmadıklarını, İsrail’in en önemli yayın organlarından biri olan Jarusalem Post gazetesi üzerinden takipçilerine aktardı.

Zentürk, Jarusalem Post gazetesinin Gazze ile yaşanılan bu savaşın İsrail'de büyük bir siyasi depreme yol açtığını ve bu depremin ne zaman geleceğinin belli olmadığını fakat mutlaka gerçekleşeceğini söylediğini aktardı.

“ARTIK SİYASETÇİLER VE ASKERİ KADROYA DÖNÜK GÜVEN PARÇALANDI”

Zentürk’ün iddiasına göre, Jarusalem Post açıklamasının devamında, “7 ekim tarihinde başlayan savaş her şeyi değiştirdi. İsrail, 6 Ekim İsrail’inde yaşamıyor. Artık Siyasetçiler ve askeri kadroya dönük güven parçalandı. İsrailli vatandaşlarda ve ordu içerisindeki askerlerde Öfke, endişe ve yaralanmışlık var. Ana soru: Bu nasıl olabildi? İsrail bu hale nasıl düştü?” dedi.

“BİR ÜLKEDE BU SORU SORULUYORSA O ÜLKENİN UZUN VADELİ VEYA ORTA VADELİ BİR PLANI OLAMAZ”

Zentürk ise Jarusalem Post’un bu açıklamasının ardından, “Bir ülkede ‘Bu nasıl olabildi? İsrail bu hale nasıl düştü?’ gibi bir soru sorulduğundan itibaren o ülkeyi yöneten askeri ve sivil kadroların geleceğe dönük uzun vadeli veya orta vadeli bir planı olamaz” ifadelerini kullandı.

“İSRAİLLİ POLİTİKACILAR VE HALKIN TEPKİSİNDEN KORKTUĞU İÇİN CENAZELERE KATILAMIYOR”

Zentürk, İsrailli politikacıların ölen askerler ve sivillerin cenazelerine neden katılmadıklarını şu sözlerle anlattı, "Çünkü İsrailli vatandaşlar çocuklarının doğru bir savaşta ölmediğine inanıyorlar. İsrailli politikacılar da bunun farkında ve halkın tepkisinden korktuğu için cenazelere katılamıyor” ifadelerini kullandı.

"BİZ ŞEHİT VERDİĞİMİZ ZAMAN ANNE VE BABALAR VATAN SAĞOLSUN DİYOR"

Türkiye’nin PKK ile olan mücadelesini örnek gösteren Zentürk, “Mesela biz PKK’ya karşı çok şehit verdik. Şehit anne ve babalarının tamamı ne dedi? Vatan sağolsun. Niye? Çünkü o anneyle baba, çocuğunun doğru bir mücadelede şehit olduğuna inanıyor” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL HALKININ ÇOĞUNLUĞU NETANYAHU’DAN KURTULMAK İSTİYOR”

Jarusalem Post’un açıklamasını okuyan Zentürk, “Netanyahu istifasını soran bir gazeteciye ‘şuan da savaşla ilgileniyorum. halktan meşru onay almış başbakanım’ dedi. O onay 7 ekim öncesiydi. Halk seçimini ve kararını yenilemek istiyor” ifadelerini kullandı.

Zentürk, İsrail halkının bir an önce erken seçime gidip Netanyahu’dan kurtulmak istediğini dile getirdi.