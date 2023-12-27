İsrail istedi ABD reddetti: Apache’ye onay çıkmadı

İsrail, ABD'den Apache saldırı helikopteri talebinde bulundu ancak talep reddedildi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" haber sitesine göre, söz konusu talep İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında 18 Aralık'ta Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede de gündeme geldi.

Haberde, İsrail ordusunun hava operasyonlarını genişletmek için ihtiyaç duyduğu helikopterin satışı konusunda henüz nihai kararın verilmediği ancak İsrail'in baskı uygulamaya devam ettiği kaydedildi.

“GAZZE, BATI ŞERİA VE LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE KULLANILACAK”

İsrail ordusunun helikopterleri, Gazze ve Lübnan'ın güneyine yönelik operasyonlarda ve Batı Şeria'daki hedefleri vurmak için kullanacağı iddia edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait sadece iki Apache helikopteri bulunduğunun hatırlatıldığı haberde, bunların Gazze’ye yönelik saldırılarda da aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.

ABD ÜSLERİNDEKİ DEPOLARDAN TEMİN EDİLDİ



Öte yandan haberde, ABD tarafından 7 Ekim’den bu yana İsrail'e yapılan askeri yardımların ABD’nin Orta Doğu'daki üslerinden depolardan temin edildiğine yer verildi.

ABD yardımları olmasaydı İsrail ordusunun "savaşı devam ettirme ve düşmanı caydırma" konusunda zorluklarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.