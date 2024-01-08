İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı?

Ardan Zentürk sözlerine, ''Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv'e 4.üncü gidişi, Almanya biliyorsunuz. Adolf Hitler ve arkadaşlarının Yahudi toplumuna karşı gerçekleştirmiş olduğu holokost'un ardından savaşı kaybetmeleri sonucu küresel siyonist hareketin tam anlamıyla kontrolüne verilmiş bir devlettir.'' diyerek başladı

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI: SUUDİLERE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamayı müthiş bir itiraf olarak nitelendiren Zentürk, Baerbock'un açıklamasını birebir aktardı.

''Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter savaş uçaklarının satışına onay vermeye hazırdır. Biz kendimizi Alman hükümeti olarak İngiltere'nin başka ülkelere yapmak istediği satışları engelleyen taraf olarak görmüyoruz.

İsrail ve Suudi Arabistan yaşanılan gelişmelere rağmen bugüne kadar aralarındaki yakınlaşma sürecinin askıya alındığını veya iptal edildiğini açıklamadı, esas olan gerçek Suudi Arabistan'ın şu anda husilerin Yemen'den İsrail'e yönelik ateşlediği füzeleri engellemesi, Avrupa olarak Suudi Arabistan'a İsrail'e sağladığı bu destek için Şükran borçluyuz.

İsrail'e dönük saldırılara karşı Suudi Arabistan'ın koruma harekatı eurofighter kullanması herkesin bildiği bir sırdır. Suudi Arabistan bugünkü şartlarda İsrail'in en büyük güvenlik garantörü dür ve bölgesel risklerin yükselmesini önlemek için de önemli bir aktördür''

ZENTÜRK AÇIKLAMAYI YORUMLADI

Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yorumlayan Zentürk, ''Bakın hiç abartmadan birebir anlatıyorum, Kadın diyor ki; İsrail'in bugün bölgedeki en büyük güvenlik garantörü Suudi Arabistan, Yemen'den İsrail'e atılan füzeleri Suudi Arabistan durduruyor. Avrupa olarak Suudilere Şükran borçluyuz diyor niye İsrail'i korudukları için'' ifadelerini kullandı

''BUNLAR EMPERYALİZM SAYESİNDE DEVLETLEŞMİŞ, DEVLETLER''

Suudi Arabistan'ın neden İsrail'in güvenlik garantörü olduğu tarihi hakikatlerle açıklayan Ardan Zentürk, ''Bunlar 1. Faysa, Lawrence'ın yani İngiliz istihbaratının adamıydı. Şerif Hüseyin, Mekke Şerifi Medine müftüsü olarak ayaklanıp halifeye karşı savaş açan bir adamdı, bunların zaten fıtratı bu. Bunlar İngiliz Amerikan emperyalizmi sayesinde devletleşmiş devletler, ne yapacaktı İsrail'e giden füzeye dokunmuyorum mu diyecekti? Alırlar o füzelerin hepsini onların elinden.'' ifadelerini kullandı

Sözlerine devam eden Zentürk, ''İsrail, niye bu kadar rahat katliam yapıyor ve bir tane Arap devleti İsrail'e karşı bir tane yaptırım yapmıyor. İsrail Hamas Savaşı'nda Hamas'ın yok olmasını isteyen birinci güç İsrail, ikinci ve üçüncü güç Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Bunu bilerek izleyin oradaki katliamları. O yüzden Endonezya'nın Malezya'nın Türkiye'nin sesi daha yüksek çıkıyor.'' dedi

GAZZE'DE 22 BİN ARAP ÖLÜRKEN, SUUDİLERİN TANKI, TOPU, TÜFEĞİ YERİNDE DURUYOR

Suudi Arabistan'ın Avrupa'dan satın aldığı Eurofighter savaş uçaklarına değinen Zentürk, şu açıklamayı yaptı, ''Şimdi işin esasına dönelim Suudi Arabistan 48 tane daha Eurofighter almak istemişti. Suudi'ler kim için alıyor bunları, sen Arap milletinin öldürülmesini durduramıyorsan sormazlar mı bu kadar silahı, tankı, topu nerede kullanmak için alıyorsun. 70 tane Eurofighter var 48 tane daha alıyorsun ama Gazze'de 22.000 masum insan öldürülmüş seyrediyorsun.''

SUUDİ ARABİSTAN İLE AVRUPA'NIN PETROL SİLAH İLİŞKİSİ

Suudi Arabistan ile Avrupa'nın arasındaki petrol, silah ilişkisine değinen Zentürk, ''Dünya diyor ki bak oğlum biz senin güvenliğini falan sağlıyoruz sen orada Petrol çıkarıyorsun iyi kötü satıyorsun. Güzel sat para birikiyor elinde, o paranın hepsini sana yedirmezler diyorlar, o paranın bir kısmını bana vereceksin nasıl vereceğim, şimdi götürüp hazineye verecek hali yok işte savunma sanayi, ilaç sanayi, böyle böyle adamların paralarını alıyor batı.'' dedi

''İSRAİL'İ KORUDUĞUN ZAMAN SANA HELAL OLSUN''

Ardan Zentürk, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı;

''Almanya 2018 yılında Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldürttüğü için Muhammed Bin Selman'a ve Suudi Arabistan'a ambargolar koydu yani silah satmama kararı aldı. Alman Dışişleri bakanının o müthiş açıklamasından, sen İsrail'i koruduğun zaman sana helal olsun 48 tane daha verelim yarın bir gün Türkiye mi saldırır İran mı saldırır birisi saldırırsa İsrail'e sen o elindekilerle artık onlara gereğini yaparsın diyorlar olay bu.''