Fransızların Kafkasya’daki gizli planını Azerbaycan deşifre etti

YouTube kanalından dünyadaki gelişmelerle alakalı içerikler paylaşan Ardan Zentürk, bugün paylaştığı bir videoda önemli bir konuyu ele aldı.

Zentürk, Azerbaycan’ın Fransa’nın Kafkasya’daki istihbarat ağını çökerttiğini duyurdu.

Ünlü dış politika uzmanı haberi, “Azerbaycan istihabratı, Fransa’nın dev bir casusluk ağını yok etti” sözleriyle duyurdu. Zentürk; Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan’da faaliyet yürüten ağın merkezinin Bakü olduğunu söyleyen Zentürk, konuşmasının devamında, “Pek çok Fransız ajanın ikametgahının Bakü’de olduğu ve Azerbaycan istihbaratının, Bakü’deki Fransız Büyükelçiliğinin bünyesinde, bir iç istasyon tespiti, yapmasıyla bütün operasyonun başladığı" ifade ediliyor.

Zentürk, "Bunlar çok önemli. Çünkü Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan, Rusya’ya en soğuk, en uzak devletler” dedi.

Zentürk, Rusya ile mesafeliler diye Batının bu devletlerin bünyesinde kendilerine bir lobi oluşturmayı amaçladıklarını söylediği konuşmasının devamında, “Uzun yıllar Fransız istihbaratıyla yakın çalışmış bir Fransız vatandaşı, bu olayda ortaklık yapmış.” dedi.

Zentürk, Frasız vatandaşın ortaklık yapmasının nedeni ise, ajanın çift taraflı çalışıyor olmasından kaynaklandığını ve Azerbaycan’ın kendisini daha iyi koruyacağını düşünmesinden kaynaklandığını söyledi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, sadece Azerbaycan’da değil, aynı zamanda komşu ülkelerde faaliyet gösteren ajanların da listesinin ortaya çıktığını söyleyen Zentürk, bu süreçte çok kişinin tutuklandığını belirtti.

Zentürk ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un olaydan sonra Fransız Dış Güvenlik Direktörü Bernard Emie’yi görevden aldığını ve yerine Nicolas Lerner’i getirdiğini söyledi.

Macron’un Emie’den uzun süredir Afrika ve Kafkasya’da gerçekleşen zafiyetlerden dolayı rahatsız olduğu ve son olayın bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Zentürk, Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzazade’nin konuyla alakalı yaptığı açıklamasını da aktardı.“Ajanların topladıkları bilgileri Ermenistan’a aktardıklarını düşünüyoruz. Amaç aynı zamanda Azerbaycan’ın askeri gücünü baltalamak, ülke içinde batıya bağlı gruplar oluşturmak. Fransa’nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu Fransa başta olmak üzere, Ermeni yanlısı tüm güçlere de ders olsun” dedi.

Zentürk konuşmasının devamında, 30 yıl önce bağımsızlığı kazanmış bir devletten bahsettiğimizi ama bir Türk devletinin çok hızlı bir şekilde yapılanabildiğini ve Fransa gibi bir devletin casusluk ağını çökertebildiğini belirterek yayını noktaladı.