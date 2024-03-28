İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 Yaralı

Saldırı, 28 Mart 2024 tarihinde Şam'ın Mezzeh bölgesinde gerçekleşti. Askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği hava saldırısında bir binanın hedef alındığı ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda maddi hasar da meydana geldi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

SALDIRI BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİ ARTIRDI

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısı, bölgedeki gerginliği daha da artırdı. Suriye hükümeti, saldırıyı kınayarak uluslararası topluma İsrail'i durdurması için çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, İsrail'in eylemlerinin bölgedeki istikrara zarar verdiğini ve gerginliği tırmandırdığını söyledi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI SIKLAŞIYOR

İsrail, son yıllarda Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarını sıklaştırdı. İsrail, bu saldırıları İran'ın Suriye'deki varlığına karşı önleyici tedbir olarak gerekçelendiriyor.

Suriye hükümeti ise İsrail'in saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor ve saldırıların durdurulmasını talep ediyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

İsrail'in Şam'a düzenlediği son hava saldırısı, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. Bölgedeki gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu.