İsrail’den skandal hamle. Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya girişler yasaklanıyor mu?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanmasına yönelik çağrısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu konu hakkındaki görüşünü beyan etti.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanabileceği yönünde uyarılarına karşın Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği belirtildi. Konuya dair nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı yazdı.

Diğer taraftan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." diye belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısı yapmıştı.

İsrail basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları yani 1948'de işgal edilen topraklar ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına mahal vereceği şeklinde uyarmıştı.

İsrail polisi, 7 Ekim'den beri özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama uyguluyor.