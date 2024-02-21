İsrail'in Gazze'yi ikiye bölme planı ortaya çıktı. Operasyonda yeni aşama

İsrail ile Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşı tek taraflı bir savaş haline dönüşerek İsrail’in şuursuzca Gazze şehrine yaptığı saldırıları ve katliamlarıyla devam ediyor.

WSJ gazetesinin İsrail ordusundan aldığı bilgilere göre, İsrail'in yapmaya başladığı yaklaşık 8 kilometre uzunlukta olan yolun Gazze şehrini ikiye böldüğü iddia edildi.

WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerinde,Gazze şehrini doğu-batı ekseninde kesen eski yolun kuzeyine inşası süren yeni yol, tarlalar ve az nüfuslu yerleşim bölgelerinin üzerinden geçiyor.

GAZZE’DEKİ YAPILARI BU ŞEKİLDE YIKACAKLAR

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda 17 Şubat tarihinde yayınlanan görüntüler kanıt olarak gösterilerek, İsrailli mühendislerin tasarladıkları güzergah üzerindeki yapıları yıkmayı planladığı ve askeri koridoru genişletmek için yola çakıl dökmeye başladıkları öğrenildi.

“YAPILACAK YOL ÜZERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULABİLİR”

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze şehrinin kuzey ve güney olarak ayrılmasını "sembolik" olarak değerlendirdi. Nagel, yolun ortasında bir duvar inşa edilmesini beklemediğini ancak yol üzerinde kontrol noktaları oluşturulabileceğini duyurdu.

İSRAİL, GAZZE BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLARI İMHA ETTİ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı konuşmada İsrail ordusuna envanterindeki savaş uçaklarının, belediyenin şehrin merkezinde bulunan garajına hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırının garajda bulunan araç ve makinelerin yanarak hizmet dışı kalmasına sebep olduğunu duyurdu.

İSRAİL DAHA ÖNCE DE 130 ARAÇTAN 90’INI İMHA ETMİŞ

İsrail ordusunun daha önce Gazze Belediyesine ait 130 araçtan 90'ını imha ettiğini hatırlatan Muhenna, İsrail'in, bu saldırıdan sonra belediye araç ve makinelerini tamamen hizmet dışı bıraktığını ve bunun da şehirdeki temel hizmetlerin tamamen felce uğramasına yol açacağını belirtti.