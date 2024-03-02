İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ölenlerin sayısının 118'e yükseldiğini bildirdi.

Sözcü Kudra, saldırı sonucu Şifa Hastanesine getirilen 2 cenaze ile ölü sayısının arttığını ve 760 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tıbbi kaynakların yetersizliği ve ağır yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, 29 Şubat sabahı Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak bombaladı ve ateş açtı. Gazze'deki hükümet, bu saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu kişilerin insani yardım almak için geldiğini bile bile onları öldürdüğünü ifade etti.

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