İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı: 15 kişi öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

KAYNAK: AA
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı: 15 kişi öldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

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