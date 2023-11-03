İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 227'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 227’ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 227'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 28 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk olmak üzere 9 bin 227'ye yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 23 bin 516'ye çıktığı aktarıldı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 bin 100 kişiden ise haber alınamadığı vurgulandı. İsrail'in 102 sağlık kurumunu hedef aldığı, 136 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolları kapatarak yaralıların Mısır'a tahliyesini engellediği belirtildi. Açıklamada, Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nde de sadece hayati öneme sahip 3 serviste hizmet verildiği vurgulandı.

4 KANSER HASTASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin korunması, yakıt tedarik edilmesi ve 10 bin kanser hastasının kurtarılması için acil yardım çağrısında bulunulan açıklamada, hastanede hizmetlerin durması sonucu 4 hastanın yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

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