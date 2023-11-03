İsrail'in, Gazze'deki yaralı sivilleri taşıyan ambulans konvoyunu vurduğu görüntüler ortaya çıktı

İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi önünden sivilleri taşıyan ambulans konvoyunu vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in, Gazze'deki yaralı sivilleri taşıyan ambulans konvoyunu vurduğu görüntüler ortaya çıktı

İsrail, Hamas’ın saldırılarını sebep göstererek Gazze şehrini yok etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze’deki yaralıları Şifa Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na taşıyan ambulans konvoyunu vurdu.

İsrail’in ambulans konvoyunu vurduğu Şifa Hastanesi'nin önünden görüntüler ortaya çıktı.

Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI

Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının 9 bin 61 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu açıkladı. Savaşın yirmi yedinci gününde verilen bilgiye göre, ölenlerin 3 bin 760'u çocuk, 2 bin 326'sının kadın olduğu öğrenilirken, İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi önünden sivilleri taşıyan ambulans konvoyunu vurması sonrası bu sayının artması bekleniyor.

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