İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Ölü sayısı 4 bin 385'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarında 4 bin 385 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 651 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Ölü sayısı 4 bin 385'e yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısıyla başlayan çatışmaların 15'inci gününde, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 385'e yükseldiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının da 13 bin 651'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, hayatını kaybeden 4 bin 385 kişinin 1756'sı çocuk, 976'sı kadındı.

“YAKIT YARDIMI YAPILMAMASI HASTA VE YARALILARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah geçici bir süreyle açılması ve insani yardım taşıyan 20 tırın Gazze'ye giriş yapması hakkında da açıklamada bulundu. İsrail ordusunun yapılan yardımların içinde yakıt olmayacağı yönündeki açıklamasına değinen bakanlık, yakıtın insani yardım kapsamının dışında bırakılmasının hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye atacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Uluslararası topluma ve Mısır'a daha fazla kişi hastanelerde hayatını kaybetmeden önce yakıt ve acil sağlık ihtiyaçlarını ulaştırma konusunda acilen çabada bulunma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) resmi sitesinden yapılan açıklamada, "7 Ekim'den bugüne kadar, 17 UNRWA çalışanı bu vahşi savaşta öldürülmüştür" denildi. Açıklamada, gerçek rakamların daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkati çekildi.

İSRAİL ORDUSU 'YAKIT YOK' DEMİŞTİ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne giren insani yardımla ilgili bu sabah bir açıklama yaparak, yardımların yalnızca güney bölgelere gideceğini bildirmişti. Ordu baş sözcüsü Daniel Hagari, televizyonda yayınlanan brifinginde, yardım sevkiyatının yakıtı içermeyeceğini söylemişti.

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