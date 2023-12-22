İsrail'in saldırılarda 98 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" öne sürülmüştü.

"İSRAİL BİR ÜLKENİN 1 YILDA ÖLDÜRDÜĞÜNDEN DAHA ÇOK GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CPJ Başkanı Jodie Ginsberg, "İsrail-Gazze savaşında öldürülen gazeteci yoğunluğu CPJ tarihinde emsalsiz bir şey ve sahadaki gazeteciler için durumun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour ise Gazze'ye yönelik saldırıları "gazeteciler için görülmüş en tehlikeli durum" olduğunu belirterek, "İsrail ordusu, 10 haftada bir ülkenin 1 yılda öldürdüğünden daha çok gazeteciyi öldürdü. Öldürülen her gazeteci ile savaşın belgelendirilmesi ve anlaşılması daha zor bir hal alıyor." görüşünü paylaştı.