İsrail’in saldırıları Polonya’da protesto edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 72’nci gününde hız kesmeden devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail’e tepkiler sürüyor.

Polonya’nın başkenti Varşova’daki merkez metro istasyonunda toplanan Polonyalılar, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti ve Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLMADAN YERYÜZÜNDE EŞİTLİĞİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Protestocu grup adına konuşan Filip İlkowski, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yarıya yakınının çocuk olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliama başta Batılı devletler olmak üzere herkesin sessiz kaldığını belirten İlkowski, "Filistin özgür olmadan yeryüzünde eşitliğin, dayanışmanın, özgürlüğün olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi yerle bir olmuş Polonyalılar olarak İsrail'in yürütmekte olduğu katliama sessiz kalamayacaklarını belirten İlkowski, Filistinlilere yönelik saldırılar devam ettikçe protestolarını sürdüreceklerini söyledi.