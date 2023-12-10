İsrail'in saldırılarında 65.gün

İsrail’in gece boyunca Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, güneydeki Han Yunus kenti ve merkezdeki Maghazi ile Bureij Mülteci Kampı’nda en az 20, Deir el-Balah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür sürüyor. Can kaybının 17 bin 700’e, yaralı sayısının ise 48 bin 780’e yükseldiği bölgede İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların sayısına dair ise bilgi verilmedi.



GAZZE ŞERİDİ’NİN MERKEZİNDE EN AZ 14 ÖLÜ

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 4, kentteki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail’in Bureij Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuk bulunan en az 7 Filistinli yaşamını yitirdi.