AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır

Hamas ile olan çatışmasında bir hastaneyi hedef alarak çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 500'den fazla kişinin ölümüne yol açan İsrail'e tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Yaşanan saldırıyı gündemine taşıyan Samsun Atakum Belediyesi gerçekleştirilen toplantıda İsrail'i kınadı.

Atakum Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Süleyman Sezen, Belediyenin Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda tepkisini göstermek için söze başladı ancak Hitler'in yaptıklarına rahmet okuyarak skandal ifadelere imza atmış oldu.

İsrail'e tepki göstereyim derken Nazizmin yaptıklarını göklere çıkaran ve Hitler'e rahmet okuyan AKP'li Sezen şunları söyledi:

"Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. "Öldürmediğin her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru". Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır"