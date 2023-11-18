İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300, hayatını kaybedenlerin en az 5 bini çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 43 gündür devam ediyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 12 bin 300 olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.

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İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI 43 GÜNDÜR TÜM ŞİDDETİYLE DEVAM EDİYOR

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 daha artarak 12 bin 300 olduğunu, ölenlerin en az 5 bininin çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu duyurdu.

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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi. "Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz." ifadelerini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı. Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti.

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"ARTIK İNSANLIĞIN GALİP GELMESİ LAZIM"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, "Gazze'de El-Fahura Okulu'nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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UNRWA OKULU BOMBALANDI

İsrail ordusunun Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombaladığını belirtmişti.

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İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulu'nun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedilmişti.

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