İsrail’in serbest bıraktığı kadın mahkum Al-Jabali: Üzerimize gaz sıkıyorlar taciz ediyorlardı

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan İsrail hapishanelerindeki en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali ile çocuk mahkum İbrahim Taamra, hapishanede yaşadıklarını anlattı. Al-Jabali yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2015’te tutuklandığını ifade ederek, esir takası anlaşması ile serbest bırakıldığını belirtti. Kadın mahkumların 7 Ekim’den önce durumlarının bir nebze de olsa iyi olduğunu ancak bunun 7 Ekim’den sonra daha da kötüye gittiğini ifade eden Al-Jabali, kadın mahkumların mahremiyetlerinin hiçe sayıldığını ifade ederek, gardiyanların kadınların tuvaletleri sadece belirli saatlerde kullanmasına izin verdiğini belirtti.

“ÇATIŞMALAR İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ YENİ MAHKUMLARDAN ÖĞRENİYORDUK”

Gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini aktaran Al-Jabali, koğuşların aşırı soğuk olduğunu aktararak, mahkumların su bile almasının engellediğini açıkladı. Hastalanan mahkumların doktora götürülmediğini ifade eden Al-Jabali, hayatını kaybeden Filistinlilerin içeride büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, çatışmalar ile ilgili gelişmeleri yeni mahkumlardan öğrendiklerini aktardı.

“ACILARIMIZI HAFİFLETMEK İÇİN BİRBİRİMİZİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIK”

Filistin halkının topraklarını özgürleştirmek istediğini vurgulayan Al-Jabali, özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğunu belirterek, İsrail işgaline karşı direnişin devam etmesi gerektiğini aktardı. Al-Jabali, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirler olduğunu öğrendiklerinde özgürlüğe dair bir umutlarının yeşerdiğini belirterek, “Birbirimizin azmini artırmak ve acılarımızı hafifletmek için birbirimizi teselli etmeye çalıştık” dedi.

“GAZZE, FİLİSTİN'İN KURTULUŞU İÇİN BÜYÜK BİR FATURA ÖDEDİ”

Hiçbir tutsağın anlaşmaların dışında bırakılmayacağına inandıklarını aktaran Al-Jabali, Hamas’ın tüm kadın tutsakları serbest bırakılmasını sağlayacağına güvendiğini açıkladı. Gazze halkının büyük acılar çektiğini ifade eden Al-Jabali, Gazze'nin Filistin'in kurtuluşu için büyük bir fatura ödediğini, Batı Şeria'nın da işgalden ve yerleşimcilerden acı çektiğini, herkesin direnmeye devam etmesi gerektiğini ve kurtuluşun yakın olduğunu aktardı.

“GAZZE HALKIYLA GURUR DUYUYORUZ”

İşgal altında kaldıkları sürece direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Al-Jabali, “Gazze halkıyla gurur duyuyoruz ve kadın tutsakların özgürlüğü için sevinen kurbanların ailelerini gördüğümüzde moralimiz daha da yükseliyor. Biz tek bir halkız. İsrail işgali sona erecek, Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız ve Filistin'e döneceğiz” dedi.

Al-Jabali, Batı Şeria'daki Beytüllahim yakınlarında İsrail kontrol noktasına düzenlenen bıçaklı saldırı nedeniyle tutuklanmış ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.