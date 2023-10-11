İsrailli 2 polis 'dost ateşi' sonucu yaralandı

İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bulunan İsrail polis güçlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 polisin ağır yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK: AA
İsrailli 2 polis 'dost ateşi' sonucu yaralandı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Aşdod'da 'dost ateşi' sonucu 2 polisin ağır yaralandığı belirtildi.

Ashdod Net web sitesinin haberinde ise silahlı Filistinliler olduklarından şüphelenilen kişilerin bulunduğu yerden gelen ihbar üzerine kısa süre önce Aşdod'un güneyinde çatışma yaşandığı kaydedildi. Daha sonra ihbarın yanlış olduğunun ortaya çıktığı aktarılan haberde, açılan ateş sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

YAŞANAN BU OLAY ÜÇÜNCÜ KEZ TEKRARLANDI

Bu olay İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasından bu yana üçüncü kez gerçekleşmiş oldu.

İsrail güçleri 8 Ekim'de Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açmıştı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, 9 Ekim'de de Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesindeki askerlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurmuştu.

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