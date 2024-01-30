İsrailli askerler kılık değiştirip hastane bastı. Baskın anları saniye saniye kaydedildi

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail-HAMAS savaşında şiddet sarmalı her geçen gün artarak devam ediyor. Son olarak İsrailli askerler kılık değiştirip Cenin kentindeki İbni Sina hastanesine yerel halk kıyafetleri ile girip uzun namlulu silahlar ile baskın düzenledi.

Düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama geldi.

BM ve İnsan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Bakan Mey el-Keyle İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da halk ve sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son vermesini ve sağlık merkezleri için korunma talebinde bulundu.

Sivil kıyafetleri ile baskın yapan İsrailli askerlerin özel harekat mensubu olduğu ve 10 kişilik ekip ile baskın yaptıkları belirtildi.