Biden'ın Netanyahu'yu şok eden mesajı ortaya çıktı. Kafasını iki elinin arasına aldı kara kara düşünüyor

Düzenleme: Ramazan Süzen
Biden'ın Netanyahu'yu şok eden mesajı ortaya çıktı. Kafasını iki elinin arasına aldı kara kara düşünüyor
Dış haberler uzmanı Arden Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı videoda, İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşa değindi. Zentürk, ABD Başkan’ı Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’yu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

İsrail ile Filistin arasında arasında 7 Ekimden bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Filistinli sayısı 27 bine dayanırken, ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas’ı bitirme iddiasıyla Filistin’de adeta kıyım gerçekleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ise, her geçen gün yalnızlaşmakta, ülke içinde ve dışında siyasi ve toplumsal desteğini kaybetmekte.

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Her gün sosyal medya hesabından dünyadaki önemli gelişmelerle alakalı içerikler hazırlayan dış haberler uzmanı Arden Zentürk, ABD Başkanı Biden ile Netenyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı.

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Zentürk’ün, ABD’nin üst düzey bir yetkilinin basına sızan demeçlerinden aktardığı bilgilere göre; Biden, Netenyahu’ya “Bir yıl sürecek bir Gazze Savaşına destek vermem mümkün değil” dediği öğrenildi.

İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılandığını hatırlatan Zentürk, bu durumun ABD’nin üst düzey yetkililerin hoşuna gitmediğini, çünkü davanın ilerleyen sürecinde İsrail’e Gazze’deki katliamlarında destek çıkan ABD’nin de yargılanabileceğini belirtti.

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