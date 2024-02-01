Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Taslak ABD'ye sunuldu

Kaynak: AA
Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Taslak ABD'ye sunuldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ermesinin ardından izlenecek yol haritasının taslağını bir grup işadamıyla birlikte hazırladı.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre Netanyahu, planı ABD yetkilileri ve ilgili taraflarla da paylaştı.

Planın ilk aşamasında saldırıların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde bir askeri yönetimin kurulması ve bu yolla geçiş döneminde bölgeye girecek insani yardımlar ile sivil nüfusun idari işlerinin yürütülmesi yer alıyor.

Planın ikinci aşamasında ise Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Hamas ve Fetih'in yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi kurulacak.

İsrail, askeri yönetimin görevi sona erdikten sonra da işgal altındaki Batı Şeria'da olduğu gibi güvenlik bahaneleriyle Gazze'ye müdahale etme hakkını saklı tutacak.

İSRAİL'İN KURDUĞU YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİ BAŞA GETİRİLECEK

Planın üçüncü aşamasında, kurulacak yeni Filistin yönetiminin Gazze'de istikrar ve başarı sağlaması durumunda Batı Şeria'da da hakim olması için yeni bir reform hazırlanacak.

Ayrıca Filistin’in eğitim sistemindeki müfredatı da değiştirilecek.

Son aşamada ise, planın başarılı yürütülmesi halinde 2 ila 4 yıl içerisinde işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak.

İsrail, yeni Filistin devletine yasadışı Yahudi yerleşimcileri tahliye etmeden toprak devretmeyi de değerlendirmeye alacak.

FARKLI KURUMLAR FARKLI PLANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Haberde, Netanyahu'nun hazırladığı planın ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı bir çözüm planıyla örtüşmesine özen gösterdiği ifade edildi.

Plan hakkında ABD ile yakın ilişkilere sahip olan İsrail Savaş Kabinesi Üyesi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla Washington ile istişare edildiği öne sürüldü.

Maariv gazetesi, İsrail ordusunun Filistin’de kurulacak yen, yönetime ilişkin çalışma yürüttüğü ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten de görüş aldığını belirtti.

Tüm bu farklı taslaklara rağmen Netanyahu'nun ise kendi planında ısrarcı olduğu kaydedildi.

İsrail hükümetinden söz konusu plana ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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