İsrailli Bakandan ABD'ye tepki: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz

Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz.” dedi.

ABD’nin İsrail’in en iyi dostu olduğunu belirten Ben-Gvir, ancak her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacaklarını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiğini" açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ben-Gvir’in açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.

Miller, ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtmişti.