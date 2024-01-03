İsrailli Bakandan ABD'ye tepki: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz

Kaynak: AA
İsrailli Bakandan ABD'ye tepki: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendiren ABD'yi eleştirdi.

Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz.” dedi.

ABD’nin İsrail’in en iyi dostu olduğunu belirten Ben-Gvir, ancak her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacaklarını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiğini" açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ben-Gvir’in açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.

Miller, ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtmişti.

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