İsrailli Eyal Berkoviç Netanyahu'ya isyan etti: "Gazze'ye girmeyin. Orada 250 kişimiz var"

İsrailli futbol antrenörü, takım sahibi ve televizyon talk-show sunucusu Eyal Berkoviç Netanyahu'ya isyan etti: "Bay Netanyahu çocuğunun orada olduğunu düşünerek Gazze'ye girmemeli, kaçırılan 250 kişimiz var, önce onları geri vermemiz gerekiyor”