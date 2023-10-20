İsrailli kadınları hedef alan akademisyen tutuklandı

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksek Hoş, geçtiğimiz günlerde X hesabından Hamas’ın İsrail’de esir aldığı iddia edilen kadınlarla ilgili yaptığı paylaşımda, “Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?” ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Dr. Bekir Yüksek Hoşun “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı.

FETÖ İLTİSAKI

Değirmenci, Hoş’un FETÖ ile iltisaklı olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Sosyal medya hesaplarından geçmişte yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

KÖPEKLER İÇİN 'ZEHİR TARİFİ' PAYLAŞMIŞTI

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yüksel Hoş daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden sokak köpeklerinin zehirlenmesi için ‘tarif’ paylaşmıştı. Daha önce köpeklere yönelik karşı açıklamalarıyla bilinen Hoş, uyarı yapıyor gibi bir üslup kullanarak hayvanlara nasıl bir karışım hazırlanarak zehirleneceğini tarif etmişti.

Zehirli maddeleri tek tek isimleriyle sıralayan ve nasıl uygulanacağını tarifleyen Hoş, o paylaşımda "Hayvan ikinci günde iç kanamadan, organları şişerek ölüyor. Tüm sokaklardaki sular risktedir." ifadelerine yer vermişti.