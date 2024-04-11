Issız adada mahsur kaldılar kumlara ‘Yardım’ yazıp kurtuldular

Kaynak: İHA
Issız adada mahsur kaldılar kumlara ‘Yardım’ yazıp kurtuldular
Pasifik Okyanusu’nda balık avlamak için denize açılan 3 kişi ıssız bir adada mahsur kaldı. Adada mahsur kalanlar kumlara yazdığı ‘Yardım’ yazısı ile kurtuldu.

ABD’de 3 denizci, Mikronezya'ya bağlı Pikelot Adası’nda balık tutmak üzere Polowat Adasından 31 Mart'ta açıldıktan sonra 20 metrelik teknenin motorunda hasar meydana gelmesi sonucu mahsur kaldı. Pikelot Adası’na çıkmayı başaran denizciler, telsizlerinin de pilinin bitmesiyle yardım çağıramadı. 31 dönümlük adadan palmiye yaprakları toplayan denizciler, kumsala "HELP (yardım)" yazarak kurtarılmayı bekledi.

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KUMLARA ‘YARDIM’ YAZIP KURTULDULAR

Denizcileri arama çalışmaları 6 Nisan'da, akrabalarından birinin yetkilileri arayıp Polowat’a dönmediklerini söylemesiyle başladı. Japonya'nın Okinawa kentindeki Kadena Hava Üssü'nden kalkan ABD Donanmasına ait P-8A keşif uçağı, 7 Nisan'da kumsaldaki "HELP (yardım)" yazısını fark etti. Keşif uçağı denizcilere yardım paketleri bıraktı ve konumlarını kurtarma merkezine iletti. 8 Nisan’da Hawaii'deki Barbers Point Hava İstasyonu'ndan kalkan Sahil Güvenliğe ait HC-130 uçağı, denizcilere telsiz bıraktı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen denizciler, teknelerinin hasar gördüğünü, Polowat'a dönüş konusunda yardım istediklerini ifade etti. ABD Sahil Güvenlik ekibi, 9 Nisan sabahı Pikelot’a ulaşarak denizcileri kurtardı.

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Arama ve kurtarma misyonu koordinatörü Teğmen Chelsea Garcia yaptığı açıklamada denizcilerin palmiye yapraklarını kullanarak yaptığı yardım çağrısına değinerek, "Bu ustaca hareket, kurtarma çabalarının doğrudan bulundukları yere yönlendirilmesinde çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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