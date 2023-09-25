Issız Adam Cemal Hünal'ın yeni projesi belli oldu

Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun başrolünü oynadığı “Son Akşam Yemeği” filminin kadrosuna Cemal Hünal da dahil oldu.

Issız Adam Cemal Hünal'ın yeni projesi belli oldu

“Son Akşam Yemeği” filmi Cumhuriyetimizin kuruluşunu Çankaya Köşkü’nün mutfağında çalışanların gözünden anlatan çok özel bir film olarak dikkat çekiyor.

cqkahzrgceugubis-egjqg.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Onur Tuna’nın canlandırdığı filmin kadrosuna son olarak Cemal Hünal da katıldı. Hünal, merakla beklenen filmde İngiliz komutanını canlandıracak.

cemal.png

CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu film, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 27 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek. Filmde Onur Tuna’nın yanı sıra Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Tuğba Daştan ve Nehir Gökdemir rol alıyor.

İlgili Haberler
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem