Issız adam Kılıçdaroğlu iktidara nota verdi. 'Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Issız adam Kılıçdaroğlu iktidara nota verdi. 'Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın'
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın.” dedi.

Türk milleti 12 Ocak’ta Irak’ın kuzeyinde hain terör saldırısında şehit düşen 9 kahraman evladına yas tutarken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iktidarı ve güvenlik politikalarını eleştiren bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu, emekli tuğgeneral Haldun Solmaztürk’ün Gazete Pencere’de 15 Ocak’ta yani şehit haberlerinin ardından kaleme aldığı köşe yazısından alıntı yaparak, “Bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, yönetemiyorlar!” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE YALNIZLIĞIMDAN CESARET ALMASIN”

Ayrıca Kılıçdaroğlu paylaşımının sonunda, "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın” diyerek iktidara nota verdi.

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“DEVLETTEKİ ÇÜRÜMENİN BEDELİNİ YİNE VATAN EVLATLARI CANLARIYLA ÖDEDİ”

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şöyle:

"Bilmiyorlar ..!

Öğrenmiyorlar..!

Yönetemiyorlar..!

Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın”

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