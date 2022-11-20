İşsizlik Fonu'ndan GAP'a aktarılan milyarlarca lira geri dönmedi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 14 yıl önce İşsizlik Sigortası Fonu’ndan GAP’a aktarılan paranın hâlâ ödenmediğini hatırlatarak, o dönem 7,5 milyar dolar olan paranın bugünkü kurla 618 milyon dolara düştüğüne işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, İşsiz kaldığı dönemlerde işçilere maaş ödenmek üzere kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) 14 yıl önce aktarılan 11,5 milyar TL'li geri ödenmedi. Döviz kuru hesabı yapıldığında ise bu para erimiş oldu. Dönemin dolar kuruyla 7,5 milyar dolar olan para bugün 618 milyon dolara kadar düştü. İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim gelirleri, işçinin prime esas kazancı üzerinden yüzde 2 işveren, yüzde bir sigortalı ve yüzde bir devlet payı olarak belirleniyor. Sendikalar tarafından fon, "işçinin parası" olarak tanımlanıyor.

GAP RAPORUNA YANSIDI

Türkiye İş Kurumu, İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin bağımsız denetim raporunda; GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı için fon tarafından 2008’de 1,3 milyar, 2009’da 4,2 milyar, 2010’da 3,6 milyar, 2011’de 948,7 milyon ve 2012’de 1,3 milyar TL olmak üzere toplam 11 milyar 511 milyon 523 bin 477 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Bu para raporda, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hâlâ 11.5 milyar TL olarak duruyor.

BAKAN BİLGİN 'PARA UÇMADI' DEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşmelerde Bakan Vedat Bilgin, "GAP’a verilen para uçmadı. GAP’ta yatırıma dönüştü ama bizim açımızdan da uçmadı; o parayı takip ediyoruz" dedi.

'PARANIN YÜZDE 90'I ÇOKTAN UÇMUŞ DURUMDA'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise borcun hala ödenmediğine işaret ederek, "14 yıl önce borç olarak verilen emekçinin parası enflasyon karşısında eridi. O yılların ortalama kurlarıyla yaklaşık 7,5 milyar dolar olan para bugünkü kurla yaklaşık 618 milyon dolara kadar düştü. Paranın yüzde 90’ı çoktan uçmuş durumda. O para fonda tutulsaydı vadeli mevduat faiziyle hesapladığımızda bugünkü değeri 46,5 milyar TL, iç borçlanma faiziyle 46,5 milyar TL olacaktı. Emekçinin parasından 35 milyar TL uçtu. Borç verilen paraya enflasyon kadar faiz uygulansaydı 78 milyar TL olacaktı" ifadelerini kullandı.

GAP’ı finanse etmenin iktidarın görevi olduğunu vurgulayan bakanlığın emekçinin alın terine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Bulut, "Fon, yağma Hasan’ın böreği gibi talan edildi" diye konuştu.