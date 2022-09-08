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Boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadına haksız tahrik indirimi uygulandı

İstanbul Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Özdemir'i göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nuran Özdemir, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:19
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İstanbu Eyüpsultanl'da boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadına haksız tahrik indirimi uygulandı

Boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadına haksız tahrik indirimi uygulandı
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuran Özdemir, avukatı Harun Gözübüyük ile katıldı.

Maktul Ahmet Özdemir'in annesi ve kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, önceki celse savcının açıkladığı esasa dair görüşüne karşı tarafların son beyanları alındı.

Maktulün annesi Sevgi Özdemir sanığın oğlunu kasten öldürdüğünü belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık Nuran Özdemir, maktulü bilerek ve isteyerek öldürmediğini, planlı bir cinayet kastı olmadığını ifade ederek, "Bıçağı savurduğumda dahi eşime denk geldiğini düşünemedim, boşluğa denk geldiğini düşündüm. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Ölmesini istemedim, çocuklarımın babasıydı. Suçlu değilim, olay bir anda oldu." diye konuştu.

Sanığın avukatı Gözübüyük, maktulün gece yarısı müvekkilinin evine alkollü şekilde gittiğini ve saldırgan bir ruh hali içinde olduğunu belirtti. Müvekkilinin, komşular rahatsız olmasın diye maktulü eve aldığını, olayın bu sırada yaşandığını anlatan Gözübüyük, müvekkilinin maktule olayın ardından pansuman yaptığına dikkati çekti. Gözübüyük, olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini savunarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın bu suçu "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle cezayı 21 yıla indiren heyet, sanığın suçtan sonraki davranışlarını da dikkate alarak cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet ile Nuran Özdemir'in, boşanma aşamasında oldukları ve yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadıkları anlatılmıştı.

Ahmet Özdemir'in, 22 Eylül 2021'de bir arkadaşıyla Nuran Özdemir'in yaşadığı evin önüne gittiği, kapıyı yumruklayarak bağırdığı ve hakaretlerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın kapıyı açması üzerine tartışmaya başladıkları, maktulün vurduğu ve hakaretlerde bulunduğu sanığın buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak maktulü sol göğüs bölgesinden yaraladığı kaydedilmişti.

İddianamede, hastaneye kaldırılan maktulün kurtarılamadığı belirtilerek, olayın ardından tutuklanan Nuran Özdemir'in, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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