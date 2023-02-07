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İstanbul Adliyesinde deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

İstanbul Adliyesi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:26
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İstanbul Adliyesinde deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

İstanbul Adliyesinde deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği
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Adliyenin içindeki Türk Kızılay şubesinin önüne kurulan kan verme noktasına gelen adliye çalışanları bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, görevliler tarafından sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

Güvenlik görevlisi Ferdi Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesi kan vermeye beklediklerini söyledi.

Yazıcı, "İhtiyacı olan depremzedeler için kan veriyorum. İnşallah yerine ulaşır. Herkesi bekliyoruz. Lütfen duyarlı olalım." dedi.

Mahkeme personeli Beyza Gürbüz ise kan bağışını deprem bölgesindeki ihtiyacı olanlara gitmesi için yaptıklarını dile getirerek, "Müsait olup da kan bağışlayabilecek bütün vatandaşlar bunu yaparsa herkes için çok iyi olur." diye konuştu.

Temizlik personeli Seçkin Şahin de kan vermek için sıra beklediğini söyleyerek, uygun olanları kan bağışı yapmaya davet etti.

Adliyedeki kan verme noktasının saat 17.30'a kadar açık olacağı öğrenildi.

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