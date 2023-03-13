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İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik Personel ilanı verdi

İstanbul Arel Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 64 akademik Personel alınacaktır.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:01
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İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik Personel ilanı verdi

İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik Personel ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki ""Aranan Nitelikler"" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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