İstanbul Atlas Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.



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