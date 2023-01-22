İstanbul Atlas Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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