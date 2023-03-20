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İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:44
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İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi

İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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