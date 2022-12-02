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Geri manevra yaparken 2 metre yükseklikten boşluğa uçtu

İstanbul Avcılar’da park sırasında geri manevra yapan otomobil sürücüsü 69 yaşındaki Mehmet Sevimli, 2 metre yükseklikten bina boşluğuna uçtu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:30
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İstanbul Avcılar’da park sırasında geri manevra yapan otomobil sürücüsü Mehmet Sevimli 2 metre yükseklikten bina boşluğuna uçtu

Geri manevra yaparken 2 metre yükseklikten boşluğa uçtu
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Olay, saat 13.15 sıralarında Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak’ta meydana geldi. Otomobilini, evinin önünde park etmek isteyen Mehmet Sevimli (69) geri manevra yaparken, oturduğu binanın önündeki yoldan yaklaşık 2 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sevimli'nin fren ile gaz pedallarını karıştırdığı iddia edildi.

(Kaynak: DHA)

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