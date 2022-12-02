Geri manevra yaparken 2 metre yükseklikten boşluğa uçtu

Olay, saat 13.15 sıralarında Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak’ta meydana geldi. Otomobilini, evinin önünde park etmek isteyen Mehmet Sevimli (69) geri manevra yaparken, oturduğu binanın önündeki yoldan yaklaşık 2 metre yükseklikteki boşluğa düştü.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sevimli'nin fren ile gaz pedallarını karıştırdığı iddia edildi.
(Kaynak: DHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.