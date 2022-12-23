﻿Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan bulunduğu cezaevinden getirilirken, amcası Ferhat Beyhan ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı mütaalasında sanık Yusuf Beyhan'ın Fransa'da amcası Dilaver Beyhan'ın yanında çalıştığı, ücretini alamadığı iddiasıyla ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığını anlattı. Sanığın olay günü, takip ettiği amcası Dilaver Beyhan'ın bindiği taksiye bir el ateş ettiği bildirdi. Amca Dilaver Beyhan'ın olay yerinden taksiyle kaçtığı, silah seslerini duyan sanığın annesi Nurgül Beyhan ile sanığın diğer amcası Cihan Beyhan'ın olay yerine geldikleri belirtildi. Burada yaşanan tartışma sonrasında Cihan Beyhan'ın elindeki pompalı tüfekle yeniden olay yerine geldiği, havaya doğru bir el ateş ettiği, sanığı oradan ayrılması için uyardığı kaydedildi. Bu sırada sanığın, amcası Cihan Beyhan'a ateş ederek bacağından yaraladığı ve yere düştüğü, ayağa kalkarak olay yerinden kaçmaya çalışan sanık ve annesinin arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği bildirildi. Nurgül Beyhan'ın sırtından yaralandığı, annesinin yaralı halde yerde yattığını gören sanık Yusuf Beyhan'ın, olay yerine gelerek amcası Cihan Beyhan'a 7 el ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı.

Mütalaada ilk haksız hareketi maktulün bacağına tabancayla ateş eden sanığın başlattığı vurgulandı. Sanık Yusuf Beyhan'ın amcası Cihan Beyhan'a karşı 'Kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet, diğer amcası Dilaver Beyhan'a yönelik 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AMCASI İÇİN 'BEN ONUNLA BÜYÜDÜM' DEDİ

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Yusuf Beyhan, "Mütalaada 8 yanlışlık vardır. Ben Dilaver'e ateş etmedim. İstanbul'a Fransa'dan geldiğim gün Cihan amcamla sarıldık. Kendisiyle bir husumetim bulunmamaktadır. Ben onunla büyüdüm. Cihan amcam pompalı tüfek alıp geldiği için olay meydana geldi. Silahla anneme ateş etti. Bunun üzerine ben de hamle yaptım. Annemin hemen arkasında kardeşim Ozan ve Ali vardı. Bana ateş etmeye başladığında, kendimi arabanın arkasına zor attım. Anneme ateş ettikten sonra, ben de ona ateş ettim, kendimi korudum. Cihan amcamın amacı hepimizi katletmekti. Ben orda silahla beklemedim. Annem babaannemlere gideceğini söyledi. Biz de bayram ziyaretine gittik. Dilaver taksinin içinden bana silah gösterdi. Ben de bir el havaya ateş ettim. Bizden uzaklaşmasını istedim. Cihan amcamın gelmesi bir dakika sürdü. Bütün bunların sorumlusu Dilaver Beyhan'dır. Mütalaaya katılmıyorum. Beni kardeşlerime kavuşturun, ailemi korudum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"AMCANA 7 KURŞUN SIKTIN, NASIL KIYDIN?"

Sanığın başka bir amcası Ferhat Beyhan duruşmadaki ifadesinde, "Sanığın söyledikleri baştan sona yalan. Bu olay planlı yapıldı. Bayram ziyareti diyorlar ama, yalan. Bu adam ailemizi katletti. Saatlerce pusuya yattı. Dilaver kaçmasaydı onu da öldürecekti. Amcana nasıl kıydın, 7 kurşun sıktın. Sadece Cihan'ı değil, bütün bir aileyi katletti. Bu şekilde konuşması beni kahrediyor" dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf'un amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 adet mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.