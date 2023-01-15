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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Bağcılar’da bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:30
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İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, 13 Ocak Cuma günü operasyon düzenledi. Evde ve bir otomobilde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, 4 gram metamfetamin, 61 gram kokain, 107 gram skunk, 2 bin 120 lira para, cep telefonu ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli K.O., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)

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