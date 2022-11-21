21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sokak röportajında konuşan teyze gençlerin gönlünü fethetti. 100 hasta çocuğu tedavi ettiremiyorsa bu ülke lider bir ülk

Sokak röportajında konuşan teyze gençlerin gönlünü fethetti. 100 hasta çocuğu tedavi ettiremiyorsa bu ülke lider bir ülke değil

İstanbul Bağcılar’da yapılan bir sokak röportajında konuşan kadın gençlerin gönlünü fethetti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:50
Takip Et

İstanbul Bağcılar'daki sokak röportajında konuşan teyze gençlerin gönlünü fethetti

Sokak röportajında konuşan teyze gençlerin gönlünü fethetti. 100 hasta çocuğu tedavi ettiremiyorsa bu ülke lider bir ülke değil
+
Aa
-

İstanbul Bağcılar’da Kanal Dünya adlı bir kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan kadın sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik durumun sorusu üzerine ironi yaparak “Telefonun var mı, bak çok iyi ekonomi” diyerek giriş yapan kadın, konuşmasının devamında ekonomideki kötülüğü dile getirdi.

SMA’lı bebeklerin ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntılara değinen kadın, “100 hasta çocuğu tedavi ettiremiyorsa bu ülke lider bir ülke değildir” dedi.

İşte o anlar:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
2
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
3
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
6
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
7
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.