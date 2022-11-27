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Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücüye 2 bin 19 lira idari para cezası kesildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:47
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İstanbul Bahçelievler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücüye 2 bin 19 lira idari para cezası kesildi

Bebek arabalı yolcuyu indiren sürücünün cezası belli oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Kasım'da bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Bir minibüs şoförünün araçtaki yolcuları indirerek taşımaktan kaçındığına" ilişkin görüntülerle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayın Fetih Caddesi'nde meydana geldiği belirlenirken, sürücü B.E. minibüsüyle birlikte sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden 1823, "saygısızca araç kullanmak"tan da 196 lira olmak üzere toplamda 2 bin 19 lira idari para cezası uygulandı.

Minibüs ise yapılan işlemlerin ardından trafikten men edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de minibüse binmek isteyen bebek arabalı kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücünün şoför kartının bir ay süreyle askıya alındığını bildirmişti.

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